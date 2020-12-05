غدا.. بيت الشعر العربي يرصد حصاد الشعر خلال 2020

يقيم بيت الشعر العربي ببيت الست وسيلة خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء غد الأحد 6 ديسمبر، صالون الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي، والذي يرصد الحصاد الشعري المصري خلال عام 2020 .

يشارك في الصالون من الشعراء والنقاد: أحمد عبدالمعطي حجازي، أشرف عامر، السيد حسن، مجدي السعيد، حسن شهاب الدين، مدحت صفوت، محمد عرب صالح، نور الدين نادر ، أحمد بدوي العميد، ويسبق الصالون في الرابعة مساء ورشة لشعراء شباب الجامعات، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية.

وعلى جانب آخر يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء الأحد القادم 6 ديسمبر، أمسية لفرقة "تواشيح" السورية، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية.

تأسست فرقة "تواشيح" في مصر على يد المُنشد السوري عدنان ساسة، عام 2012، حيث تُقدم ليلة في فن السماع من تراث المدن القديمة السورية، ومجموعة من التواشيح والأغاني التراثية القديمة.

يُذكر أن الفنان "عدنان الساسة" من مواليد دمشق، بدأ مسيرته الفنية في عمر 12عاما مع شقيقه الأكبر عبدالرحمن، كهواة، وتتلمذ على يد الأستاذ توفيق الحلبي، وتعلم منه فن الابتهال والموشح والإيقاع، ومن ثم درس على يد الأستاذ الكبير سعيد قطب بمعهد الموسيقي.

وفي شهر أكتوبر الماضي، تم إقامة احتفالية خاصة لفن "السماع"، وقامت فكرة العرض الاحتفالي على حوار فني بين فرقتي "سماع للإنشاد والموسيقى الروحية"، و"بنات الحور"، حيث يقدمان برنامجا متميزا في الإنشاد والغناء الديني بثقافات مختلفة.

ويعد فن "السماع" من فنون الإنشاد الديني عند الصوفية، ويتناول حب الله ورسوله وآل البيت، وكان فى بداياته مصحوبا بآلتي الدف والناي فقط حتى تطور في القرن التاسع عشر ليشمل كل الآلات الموسيقية بعد ذلك، وينسب فن السماع لمؤسسه الإمام جلال الدين الرومي والمولوية.