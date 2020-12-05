غدا.. بيت الشعر العربي يرصد حصاد الشعر خلال 2020

السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:56 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

يقيم بيت الشعر العربي ببيت الست وسيلة خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء غد الأحد 6 ديسمبر، صالون الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي، والذي يرصد الحصاد الشعري المصري خلال عام 2020 .

يشارك في الصالون من الشعراء والنقاد: أحمد عبدالمعطي حجازي، أشرف عامر، السيد حسن، مجدي السعيد، حسن شهاب الدين، مدحت صفوت، محمد عرب صالح، نور الدين نادر ، أحمد بدوي العميد، ويسبق الصالون في الرابعة مساء ورشة لشعراء شباب الجامعات، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية.

وعلى جانب آخر يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء الأحد القادم 6 ديسمبر، أمسية لفرقة "تواشيح" السورية، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية.

 تأسست فرقة "تواشيح" في مصر على يد المُنشد السوري عدنان ساسة، عام 2012، حيث تُقدم ليلة في فن السماع من تراث المدن القديمة السورية، ومجموعة من التواشيح والأغاني التراثية القديمة.

يُذكر أن الفنان "عدنان الساسة" من مواليد دمشق، بدأ مسيرته الفنية في عمر 12عاما مع شقيقه الأكبر عبدالرحمن، كهواة، وتتلمذ على يد الأستاذ توفيق الحلبي، وتعلم منه فن الابتهال والموشح والإيقاع، ومن ثم درس على يد الأستاذ الكبير سعيد قطب بمعهد الموسيقي.

وفي شهر أكتوبر الماضي، تم إقامة احتفالية خاصة لفن "السماع"، وقامت فكرة العرض الاحتفالي على حوار فني بين فرقتي "سماع للإنشاد والموسيقى الروحية"، و"بنات الحور"، حيث يقدمان برنامجا متميزا في الإنشاد والغناء الديني بثقافات مختلفة.

ويعد فن "السماع" من فنون الإنشاد الديني عند الصوفية، ويتناول حب الله ورسوله وآل البيت، وكان فى بداياته مصحوبا بآلتي الدف والناي فقط حتى تطور في القرن التاسع عشر ليشمل كل الآلات الموسيقية بعد ذلك، وينسب فن السماع لمؤسسه الإمام جلال الدين الرومي والمولوية.

أخبار تهمك

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام إشبيلية بالليجا

منذ أقل من ساعتين

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

منذ ساعة

عاجل.. انفجار في خط وقود بأسيوط

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

منذ حوالي 16 ساعة

"دهس موظف بمحكمة وحشيش في السيارة".. تفاصيل جديدة حول حادث نجل وزير الاستثمار السابق

منذ حوالي 14 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش في نهائي كأس مصر

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 16 ساعة

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يعرض 500 ألف دولار على نجمه من أجل الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الزمالك يستهدف نجم الإسماعيلي بصفقة تبادلية

منذ حوالي 11 ساعة

عبدالله جمعة يودع نجم الزمالك بعد رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ يوم

تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة قادش في الدوري الاسباني

منذ 35 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

07:29 ص

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

10:32 ص

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام إشبيلية بالليجا

09:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم