رئيس جهاز طبية الجديدة : بيع ٦ محال تجارية بالمزاد العلني

السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:54 ص
رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة
رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة
احمد الشيخ
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صرح مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، بأنه تم  بيع ٦ محال تجارية بمساحات تتراوح بين ١٤م٢ و ٨٥م٢، فى جلسة للمزاد العلني بمقر جهاز المدينة.

وقال رئيس الجهاز: تراوح سعر بيع المتر مربع بالمحال المباعة  من ١١٥٠٠ الى ٤٣٧٠٠ جنيه، مشيراً إلى أنه تم عقد جلسة  المزاد علنى  بحضور ممثلى الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.

وذكر مصطفى سعيد، أنه سبق طرح المحال المباعة بأنشطة مختلفة لتلبية احتياجات المدينة، وضمان المنافسة المعادلة لأسعار بيع السلع بالمناطق المختلفة.

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المحال التجاريه

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