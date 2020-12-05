جهاز القاهرة الجديدة يسترد 14 وحدة سكنية بالتجمع الخامس لمخالفة تغيير النشاط إلى تجارى

السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:49 ص
جهاز القاهرة الجديدة يسترد 14 وجدة سكنية
جهاز القاهرة الجديدة يسترد 14 وجدة سكنية
احمد الشيخ
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صرح أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم شن حملة مكبرة بالحى الثالث بالتجمع الخامس، لتنفيذ قرارات السحب والاسترداد لـ14 وحدة سكنية لمخالفة تغيير النشاط من سكنى إلى تجارى، وذلك بقيادة عبدالناصر يوسف، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، وبالاشتراك مع إدارة أمن الجهاز بالتجمع الخامس، ومسئولى الإدارات المختصة، وقيادات شرطة المرافق، وقوة من قسم شرطة التجمع الخامس بالمدينة .

وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت عن استرداد الوحدات، وعودتها لحوزة الجهاز وذلك لقيام مالكيها بتحويلها لأكثر من ( 30 ) محلاً تجارياً بالمخالفة للقانون.

وأكد رئيس الجهاز، استكمال تنفيذ الخطة الموضوعة لإنهاء كافة المخالفات بالحى الثالث من تحويل وحدات سكنية إلى محال تجارية، وكذا جميع أحياء المدينة حتى يتم استرداد حقوق الدولة والقضاء على العشوائيات بالمدينة.


وأشارأمين غنيم،  إلى  أن جهاز القاهرة الجديدة يقوم بتطوير عددٍ من العمارات بالحى الثالث ( واجهات وسلالم وصرف صحى – طرق وأرصفة – زراعة ) بالتوازي مع غلق المخالفات وذلك لعودة الحى لأفضل مما كان.

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