"وزير الإسكان "و"محافظ الجيزة " يتابعان تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:44 ص
وزير الاسكان ومحافظ الجيزة
وزير الاسكان ومحافظ الجيزة
احمد الشيخ
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عقد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع  أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمقر وزارة الإسكان، لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجارى تنفيذها بالمحافظة، وذلك بحضور قيادات وزارة الإسكان ومحافظة الجيزة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى.

وقال عاصم الجزار أنه قد تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذى لعددٍ من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها بالمحافظة، ومنها مشروعات صرف صحى ( أطفيح – الصف – أبو النمرس – الحوامدية – البدرشين – العياط – ميت رهينة)، ومشروعا محطة مياه شرب القيراطين بمنطقة أوسيم، ومحطة مياه الشرب بمنشأة القناطر.

ووجه  عاصم الجزار، بوضع جدول زمنى لكل مشروع، وكذا إعداد بيانات تفصيلية عن موقف المشروعات الجارى تنفيذها، والمتابعة الدورية والدقيقة للمشروعات، والمعوقات والمنازعات بين الجهات الحكومية، ووضع  الحلول السريعة لمشكلات الصرف الصحى بالمحافظة، وسرعة دخول محطات الصرف الصحى التى شارفت على الانتهاء أو تم الانتهاء من تنفيذها إلى الخدمة لتحقيق الاستفادة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركات المتأخرة فى التنفيذ.


كما وجه وزير الإسكان بتكثيف جهود التنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة لتشغيل محطات الصرف الصحى، ودخولها الخدمة، لرفع مستوى وجودة خدمات الصرف الصحى المقدمة للمواطنين بمحافظة الجيزة، والمحافظة على بيئة صحية لهم.

من جانبه أكد أحمد راشد، أن هناك متابعة دورية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها بالمحافظة، لتذليل أي عقبات تواجه عملية التنفيذ، بهدف الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة فى أسرع وقت ممكن.


وأشار سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى ضرورة إعداد تقرير شهرى عن الأعمال التى يجرى تنفيذها بكل مشروع، على أن يتضمن التقرير ما تم إنجازه من أعمال، ونسبة المتحقق من المستهدف، والمتوقع تنفيذه.

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الكلمات المفتاحية

مشروعات المياة والصرف الصحي خدمات الصرف الصحي

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