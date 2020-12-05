انفجار أنبوب للغاز داخل حي سكني في الجزائر

اندلع حريق في حي المنى، بمدينة قسنطينة بالجزائر، جراء انفجار أنبوب للغاز بالقرب من أحد المساكن، ما سبب حالة ذعر بين السكان، بدون تسجيل أي خسائر بشرية.

وبحسب "النهار أونلاين"، تدخلت فرق الحماية المدنية، وسيارات الإطفاء، وسيارة إسعاف، لإخماد الحريق والمساعدة، مع مشاركة لفرق تقنية تابعة لشركة "سونلغاز" من أجل توقيف تسرب الغاز، الذي كاد أن يتسبب في حدوث كارثة بالحي الشعبي بفعل ألسنة اللهب المشتعلة.



