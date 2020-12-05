بعد انضمام 3 زرافات.. حديقة الحيوان: "سنسن لن تكون وحيدة" (فيديو)

السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:45 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء دكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، إن بيت الزرافات الجديد يتميز بأنه في وسط الحديقة، ومن ثم فإن الوصول إليه يعد أمرًا سهلًا عما كان عليه الوضع في البيت القديم.

وأضاف رجائي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، "مساحة البيت الجديد فدانين وهي مناسبة جدا لعدد الزراف الذي سنستقبله، والزرافة سنسن لن تكن وحيدة، مضيفا أن وزير الزراعة فكر في الحصول على حيوانات هامة وغالية دون أن نكلف الدولة أي أعباء، واتبعنا من أجل ذلك أسلوب البدل من خلال استبدال الزيادات في حيواناتنا بحيوانات أخرى".

وتابع: "الزرافة سنسن كانت وحيدة وبالتالي فقد عملنا على استقبال 3 زرافات، حتى لا يفرغ البيت عند نفوق الزراعة، وسنستقبل 3 زرافات دون أي أعباء مالية على الدولة".

وأردف، أن الفترة الماضية شهدت رعاية كبيرة للحيوانات من قبل الدولة المصرية، إذ استغلت فترة إغلاق الحديقة في عملية الإكثار والتزاوج كما جرى استقدام حيوانات جديدة مثل النمور وهو ما يجعل الناس تستمع بها، بالإضافة إلى حيوان الباكا وهو حيوان أليف من فصيلة الجمال، والدب الروسي المعروف بحجمه الكبير وشراسته "عمل نشاط كبير في بيت الدببة".

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