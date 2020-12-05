سعر الريال السعودي اليوم السبت 5-12-2020





إستقر سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم السبت 5-12-2020 ، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك اليوم بسبب الأجازة الأسبوعية للبنوك والتي تقتصر علي يومي الجمعة والسبت ، ووصل سعر الريال في البنك المركزي المصري الي 4.16 للبيع و 4.19 للشراء.





وفيما يلي عرض مفصل لأسعار الريال السعودي في البنوك المصرية وفقاً لاأخر تحديث كالاتي :





سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى : 4.16 جنيه للشراء 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى : 4.07 جنيه للشراء ، 4.18 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى فى بنك مصر: 4.07 جنيه للشراء ، 4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى : 4.07 جنيه للشراء ، 4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس: 4.14 جنيه للشراء ، 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى : 4.08 جنيه للشراء ، 4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة: 4.06 جنيه للشراء ، 4.22 جنيه للبيع.