سعر الريال السعودي اليوم السبت 5-12-2020
السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:35 ص
نيفين سمير
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إستقر سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم السبت 5-12-2020 ، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك اليوم بسبب الأجازة الأسبوعية للبنوك والتي تقتصر علي يومي الجمعة والسبت ، ووصل سعر الريال في البنك المركزي المصري الي 4.16 للبيع و 4.19 للشراء.
وفيما يلي عرض مفصل لأسعار الريال السعودي في البنوك المصرية وفقاً لاأخر تحديث كالاتي :
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى : 4.16 جنيه للشراء 4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى : 4.07 جنيه للشراء ، 4.18 جنيه للبيع .
سعر الريال السعودى فى بنك مصر: 4.07 جنيه للشراء ، 4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى : 4.07 جنيه للشراء ، 4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى قناة السويس: 4.14 جنيه للشراء ، 4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى : 4.08 جنيه للشراء ، 4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك البركة: 4.06 جنيه للشراء ، 4.22 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية: 4.09 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع.
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