سعر الريال السعودي اليوم السبت 5-12-2020

السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:35 ص
سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
نيفين سمير
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إستقر سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم  السبت 5-12-2020 ، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك اليوم بسبب الأجازة الأسبوعية للبنوك والتي تقتصر علي يومي الجمعة والسبت ، ووصل سعر الريال في البنك المركزي المصري الي 4.16 للبيع و 4.19 للشراء.

وفيما يلي عرض مفصل لأسعار الريال السعودي في البنوك المصرية وفقاً لاأخر تحديث كالاتي :

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى : 4.16  جنيه للشراء 4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى : 4.07  جنيه للشراء ، 4.18  جنيه للبيع .
سعر الريال السعودى فى بنك مصر: 4.07   جنيه للشراء ، 4.18   جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى : 4.07   جنيه للشراء ، 4.18   جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى قناة السويس: 4.14  جنيه للشراء ، 4.19  جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى : 4.08  جنيه للشراء ، 4.18  جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك البركة: 4.06   جنيه للشراء ، 4.22  جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية: 4.09  جنيه للشراء، 4.19  جنيه للبيع.

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