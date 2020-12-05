نائب رئيس الاتحاد الألماني للتنس يتهم فيدرر بالتلاعب في تصنيف اللاعبين

السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:33 ص
فيدرر
فيدرر
وكالات
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وجه نائب رئيس الاتحاد الألماني للتنس، ديرك هوردورف، اتهاما صريحا للاعب التنس السويسري روجيه فيدرر بالتلاعب في ترتيب اللاعبين الصادر عن اتحاد لاعبي التنس المحترفين من أجل مصلحته الخاصة من خلال الاستفادة من موقعه في مجلس اللاعبين.

وقال المسؤول الألماني في تسجيل صوتي على منصة تنس نت: "غير روجيه فيدرر ببساطة النظام لحماية نفسه وهذا أمر خطأ وغير مسؤول".

وأضاف هوردورف: "استغل نفوذه في مجلس اللاعبين".

وبسبب جائحة فيروس كورونا ولتفادي خسارة الكثير من اللاعبين لترتبيهم في ظل عدم اللعب، تقرر تجميد النقاط التي تم تحقيقها بين مارس 2019 وديسمبر 2020.

وبهذه الطريقة، فإن لاعبي التنس الذين لم يلعبوا أي بطولة هذا العام لن يخسروا مراكزهم في الترتيب، وهذا حال فيدرر، الذي على الرغم من عدم لعبه بعد بطولة أستراليا المفتوحة بسبب إصابة في الركبة، لا يزال في المركز الخامس.

وقد سمح هذا أيضاً لنوفاك ديوكوفيتش بالاستمرار في تقدم مريح في التصنيف العالمي.

وإذا تم حساب النقاط التي حصل عليها فيدرر في عام 2020، فسيكون في المركز 29 فقط.

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