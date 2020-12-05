حصاد البورصة .. تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.6% في أسبوع

السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:29 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن إجمالي قيمة التداول ببورصة النيل قد بلغ نحو 28.1 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 36.6 مليون ورقة منفذة على 2.6 ألف عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 74.6 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 25.3%.

وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.6% ليصل الي 1,058.68 نقطة ، بينما أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  ايجى اكس 30 عند  مستوي 11,015.01 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 0.31 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI  بنشبة 3.97% مغلقا عند مستوي  2,088.36 نقطة, وسجل مؤشر  S&P ارتفاعا بنحو1.1% مغلقا الفترة عند 1,764.26 نقطة.

و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.47 % مغلقا عند 13,199.8 نقطةـ بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 3.11 % مغلقا الفترة عند 3,038.42 نقطة.

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