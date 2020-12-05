وردة يتعرض لهجوم جماهيري قبل لقاء أولمبياكوس

السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:29 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تعرض اللاعب المصري عمرو وردة، مهاجم فريق فولوس، لهجوم جماهيري قبل لقاء فريقه ضد أولمبياكوس، غدا السبت، في الدوري اليوناني.


ونشر موقع (sportdog) اليوناني، تقريرا أكد خلاله أن وردة تعرض لهجوم من جانب 40 أو 50 مشجعًا من مثيري الشغب على هامش تدريبات فريقه على ملعب (نيا سميرني).


وأشار التقرير، إلى أن الهجوم على وردة جاء من مشجعين يرتدون شعارات أولمبياكوس وفريق بانيونيوس، بسبب رواسب قديمة، حين كان وردة لاعبا في صفوف باوك.


وأصدر النادي اليوناني بيانا، أكد خلاله أن ما دار على هامش التدريب كان هجوما لفظيا من الجماهير ولم يتعرض أي لاعب للاعتداء.

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