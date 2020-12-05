بدء التصويت في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، اليوم السبت، بأن محطات الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين، لاختيار ممثليهم في مجلس الأمة، بأول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد في عهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن التصويت بدأ في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (5:00 ت. غ)، وسيستمر حتى الثامنة مساء.

وسيدلي الناخبون، بأصواتهم في الدوائر الانتخابية الخمس في البلاد، في ظل إجراءات احترازية مشددة بسبب حائجة كورونا.

ويتنافس 326 مرشحا من بينهم 29 امرأة في الانتخابات، للفوز بمقاعد البرلمان المكون من 50 عضوا.