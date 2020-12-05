الأجانب يستحوذون علي نسبة 13.9% من تعاملات السوق خلال الأسبوع الماضي





ربحت البورصة المصرية نحو 6.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند 642.9 مليار جنيه، مقابل 636.4 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11,015.01 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 0.31 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 3.97% صعودا مغلقا الفترة عند 2,088.36 نقطة, بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو1.1% مغلقا الفترة عند 1,764.26 نقطة.

و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.47 % مغلقا عند 13,199.8 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 3.11 % مغلقا الفترة عند 3,038.42 نقطة.





إستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة 78.9 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.9 % و العرب على 7.2 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 324.0 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 109.6 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.



