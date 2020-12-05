تراجع قيم التداول بالبورصة الي 10.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن تراجع قيمة التداول بالبورصة الي 10.9 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2,710 مليون ورقة منفذة على 236 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 12.3 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 3,432 مليون ورقة منفذة على 250 ألف عملية خلال الاسبوع قبل الماضي.





من جانبه ، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي ، حيث أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ايجى اكس 30 عند مستوي 11,015.01 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 0.31 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI بنشبة 3.97% مغلقا عند مستوي 2,088.36 نقطة, وسجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو1.1% مغلقا الفترة عند 1,764.26 نقطة.





و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.47 % مغلقا عند 13,199.8 نقطةـ بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 3.11 % مغلقا الفترة عند 3,038.42 نقطة.













هذا و قد استحوذت الأسهم على 74.68 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 25.32 % خلال الأسبوع.



