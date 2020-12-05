تراجع قيم التداول بالبورصة الي 10.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي

السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:09 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن  تراجع  قيمة التداول بالبورصة  الي  10.9 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2,710 مليون ورقة منفذة على 236 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 12.3 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 3,432 مليون ورقة منفذة على 250 ألف عملية خلال الاسبوع قبل الماضي.

 من جانبه ، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي ، حيث أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  ايجى اكس 30 عند  مستوي 11,015.01 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 0.31 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI  بنشبة 3.97% مغلقا عند مستوي  2,088.36 نقطة, وسجل مؤشر  S&P ارتفاعا بنحو1.1% مغلقا الفترة عند 1,764.26 نقطة.

و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.47 % مغلقا عند 13,199.8 نقطةـ بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 3.11 % مغلقا الفترة عند 3,038.42 نقطة.



هذا و قد استحوذت الأسهم على 74.68 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة  التداول للسندات نحو 25.32 % خلال الأسبوع.

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