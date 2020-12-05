البورصة المصرية تحقق مكاسب أسبوعية 6.5 مليار جنيه وسط ارتفاع جماعي للمؤشرات

السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:52 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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حققت  البورصة المصرية مكاسب أسبوعية وصلت الي 6.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند 642.9 مليار جنيه، مقابل 636.4 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي


وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عت ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، حيث أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  ايجى اكس 30 عند  مستوي 11,015.01 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 0.31 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI  بنشبة 3.97% مغلقا عند مستوي  2,088.36 نقطة, وسجل مؤشر  S&P ارتفاعا بنحو1.1% مغلقا الفترة عند 1,764.26 نقطة.

و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.47 % مغلقا عند 13,199.8 نقطةـ بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 3.11 % مغلقا الفترة عند 3,038.42 نقطة.

وأشار التقرير الي تراجع  قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع الماضي الي  10.9 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2,710 مليون ورقة منفذة على 236 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 12.3 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 3,432 مليون ورقة منفذة على 250 ألف عملية خلال الاسبوع قبل الماضي.

هذا و قد استحوذت الأسهم على 74.68 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة  التداول للسندات نحو 25.32 % خلال الأسبوع.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 78.9 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.9 % و العرب على 7.2 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 324.0 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 109.6 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 76.4 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 17.0 % و سجل العرب 6.6 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 14,670.7 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 818.0 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

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