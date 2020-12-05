



petrotrade الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي لشهر ديسمبر 2020 برقم العداد عبر رابط موقع بتروتريد petrotrade





فاتورة الغاز الطبيعي لشهر ديسمبر 2020 petrotrade دائما مع بدء شهر جديد يبحث المواطنين عن فاتورة الغاز الطبيعي لتسديد قيمتها وتجنب لقف الخدمة أو تراكم الفواتير واضافة غرامات التأخير،لذا نجد تجمعات كبيرة أمام شركات الغاز الطبيعي في اول كل شهر، ولكن مع الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي ينشط في التجمعات، اتجهت الحكومة المصرية للتعاملات الإلكترونية، وهي الإستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الإنترنت ويستطيع أيضا السداد فوري من خلال ماكينات الفوري أو ماكينات الصراف الألي.





فاتورة الغاز الطبيعي لشهر ديسمبر 2020

في ظل انتشار الوباء اللعين التي تشهدها البلاد أعلنت شركة بتروتريد عن تفعيل خدمة الموقع الإلكتروني للإستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي كل شهر، وذلك كا اجراء احترازي للحفاظ على سلامة المواطنين، وذلك أيضا لقلة عدد المزظفين بسبب سير المصالح بنصف قوة العاملين تزامننا مع جائحة فيروس كورونا.





خطوات الإستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي لشهر ديسمبر 2020





- الدخول إلى موقع بتروتريد الإلكتروني.





- تحديد المحافظة والمنطقة التابع لها.





- إدخال البيانات الخاصة والموجودة في وصل الغاز، ثم كتابة الأرقام الموجودة في المربع الأسود.





- لسداد الفاتورة من خلال تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي، أو مكاتب البريد ، وكذلك تطبيق موبايل ماي فوري، أو عبر منافد (فوري أو مصاري أو أمان أو بي أو خدماتي أو ضامن).



