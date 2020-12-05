



لينك رابط التسجيل في وظائف الدفاع المصرية للتوظيف في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 2021 | شروط وظائف الدفاع الوطنية





رابط التسجيل في وظائف الدفاع المصرية للتوظيف في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 2021، هذا الرابط خصصته وزارة الدفاع المصرية، بغرض التوظيف في المشروعات الوطنية، ويتم التسجيل فيه إلكترونياً، بإتباع عدة خطوات بسيطة عبر الإنترنت، ويعتبر هذا من أول العام الجديد 2021، ويبحث عنها العديد من المواطنين المصريين، لأن هذه الوظائف تتميز بعدة مواصفات رائعة، لذلك تم إقبال المصريين عليها بشكل كبير.





رابط التسجيل في وظائف الدفاع المصرية للتوظيف 2021





- أول خطوة يتم التسجيل بعد معرفة جميع الشروط الكاملة.





- ثم بعد ذلك الضغط الرابط الخاص بوزارة الدفاع لجمهورية مصر العربية أو من خلال الرابط الخاص بجهاز مشروعات الخدمات الوطنية من خلال جوجل.





- ثم بعد ذلك اختيار التقديم على الوظائف الحالية.





- ثم بعد ذلك إدخال البيانات للبطاقة الشخصية وهي(الرقم القومي، وتاريخ الميلاد،والمؤهل).





- ثم بعد ذلك الضغط على كلمة حفظ.





- الانتظار للموافقة وإعلان النتيجة.





شروط التقديم فى وظائف وزارة الدفاع المصرية

- يجب أن يكون جميع الأشخاص المتقدمين على الوظائف مصريين الجنسية فقط.

- أن يكون هذا الشخص لدية حسن السير والسلوك.

- أن يكونوا غير مقدين على أي وظائف حكومية آخرى.

- وأن يكونوا المتقدمين، حاصلين على المؤهل للعلمي ولا يقلون فيه عن جيد جداً.

- وأن يكون يحصلون على الخبرة العالية في التخصص المقدمين عليه، وخبرتهم لا تقل عن 3 سنوات.





ما هي الوظائف وزارة الدفاع المصرية المتاحة؟

أتاحت وزارة الدفاع بعض من الوظائف لمم انطبقت عليهم الشروط يرجى التسجيل في الوظيفة المرغوبة، ومن ضمن الوظائف المعلنة: (مهندس كهرباء، مهندس مدني، اخصائي الحواسب، غطاس، مشرف زراعي، مهندس زراعي، فني مساحة، مهندس آبار مياه، مهندس ميكانيكا، فرز و تعبئة).



