البرازيل تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 175964

السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:19 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أرصدت وزارة الصحة البرازيلية، 46884 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 694 حالة وفاة بالفيروس.

 

واحتلت البرازيل، المرتبة الثالثة عالميا من ناحية الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، حيث سجلت 6 ملايين و533968 إصابة، وفي المرتبة الثانية من ناحية الوفيات بعد الولايات المتحدة، إذ سجلت 175964 وفاة، طبقا لبيانات الصحة البرازيلية.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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