تراجع معدل البطالة في أمريكا بنسبة 6.7% في أكتوبر 2020

أضاف الاقتصاد الأمريكي أقل عدد من الموظفين في ستة أشهر في نوفمبرالماضي ، إذ عرقله ارتفاع الإصابات الجديدة بكوفيد-19 مجددا، ما يهدد بجانب الافتقار إلى المزيد من أموال المساعدة الحكومية بتبديل مسار التعافي من ركود الجائحة.





وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 245 ألفا الشهر الماضي بعد أن ارتفع 610 آلاف في أكتوبر الماضي، في أقل زيادة منذ بدء تعافي الوظائف في مايو. تسبب خامس تباطؤ شهري على التوالي في زيادات الوظائف في أن يقل التوظيف بكثير عن ذروة سجلها في فبراير 2020.





ويغطي تقرير الوظائف الذي يحظى بمتابعة وثيقة أول أسبوعين فقط من نوفمبر 2020، حين بدأت الموجة الحالية من الإصابات بفيروس كورونا.





كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم زيادة الوظائف 469 ألفا في نوفمبر. وبلغ التوظيف ذروة في يونيو حزيران بمقدار 4.781 مليون. وتشير تقارير بشأن إنفاق المستهلكين وقطاعي التصنيع والخدمات إلى تباطؤ التعافي من أسوأ ركود منذ الكساد الكبير.



