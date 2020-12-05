إستقرار سعر الدولار اليوم السبت 5-12-2020 في البنوك المصرية
السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:40 ص
الفجر الإقتصادي
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استقرت أسعار الدولار اليوم السبت 5 – 12 – 2020 ، وذلك بسبب العطلة الأسبوعية للبنوك اليوم وعدم وجود أي تعاملات وأيضاً بالتزامن مع إقتراب أعياد الميلاد والرغبة في الإحتفاظ بالعملة النقدية
وفيما يلي أخر سعر للدولار في البنوك المصرية اليوم السبت كالتالي :
سعر الدولار في البنك المركزي المصري :
15.60 جم للبيع
15.73 جم للشراء .
سعر الدولار في افريقي الدولي
١٥٫٦٥ جم للبيع
١٥٫٧٥ جم للشراء
سعر الدولار في بنك عودة
١٥٫٦٢ جم للبيع
١٥٫٧٢ جم للشراء
البنك المصري الخليجي
١٥٫٦٢ جم
١٥٫٧٢ جم
سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية
١٥٫٦٢ جم للبيع .
١٥٫٧٢ جم للشراء .
سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
١٥٫٦٢ جم للبيع .
١٥٫٧٢ جم للشراء.
سعر الدولار في المصرف المتحد
١٥٫٦٢ جم للبيع
١٥٫٧٢ جم للشراء
سعر الدولار في البنك التجارى الدولي CIB
١٥٫٦٢ جم للبيع
١٥٫٧٢ جم للشراء
سعر الدولار في بتك كريدي أجريكول
١٥٫٦٢ جم للبيع .
١٥٫٧٢ جم للشراء .
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