إستقرار سعر الدولار اليوم السبت 5-12-2020 في البنوك المصرية

استقرت أسعار الدولار اليوم السبت 5 – 12 – 2020 ، وذلك بسبب العطلة الأسبوعية للبنوك اليوم وعدم وجود أي تعاملات وأيضاً بالتزامن مع إقتراب أعياد الميلاد والرغبة في الإحتفاظ بالعملة النقدية





وفيما يلي أخر سعر للدولار في البنوك المصرية اليوم السبت كالتالي :





سعر الدولار في البنك المركزي المصري :





15.60 جم للبيع

15.73 جم للشراء .



