أسعار اللحوم اليوم السبت 5-12-2020 .. كيلو "الجملي" بـ 100 جنيه

إستقرت أسعار اللحوم، اليوم السبت، 5-12-2020، حيث وصل سعر كيلو الكندوز الي 130 جنيه وكيلو الضاني الي 140 جنيه ، حيث أنه من الملاحظ إستقرار أسعار اللحوم وذلك لحرص الدولة علي توفيرها من خلال منافذ القوات المسلحة والجمعيات الإستهلاكية فأصبحت أسعار اللحوم في منتاول الجميع .





وننشر أسعار اللحوم اليوم في الأسواث كالاتي :

سجلت اللحوم الكندوز 110-130 جنيها.

سجلت أسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-140 جنيها فى الكيلو

والبرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو

وسجل اللحم المفروم العادي 110-125 جنيها الكيلو

وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو

والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها

واللحوم الضأن بين 120-140جنيها