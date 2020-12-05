أسعار اللحوم اليوم السبت 5-12-2020 .. كيلو "الجملي" بـ 100 جنيه
السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:27 ص
الفجر الإقتصادي
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إستقرت أسعار اللحوم، اليوم السبت، 5-12-2020، حيث وصل سعر كيلو الكندوز الي 130 جنيه وكيلو الضاني الي 140 جنيه ، حيث أنه من الملاحظ إستقرار أسعار اللحوم وذلك لحرص الدولة علي توفيرها من خلال منافذ القوات المسلحة والجمعيات الإستهلاكية فأصبحت أسعار اللحوم في منتاول الجميع .
وننشر أسعار اللحوم اليوم في الأسواث كالاتي :
سجلت اللحوم الكندوز 110-130 جنيها.
سجلت أسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-140 جنيها فى الكيلو
والبرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو
وسجل اللحم المفروم العادي 110-125 جنيها الكيلو
وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو
والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها
واللحوم الضأن بين 120-140جنيها
اللحم الجملى 90 - 100 جنيه للكيلو.
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