تراجع يأسعار الذهب اليوم السبت 5-12-2020 .. وجرام عيار 21 يسجل 799 جنيه
السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:17 ص
الفجر الإقتصادي
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تراجعت أسعار الذهب في المحلات ، خلال التعاملات الصباحيك اليوم السبت 5-12-202، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الي 799 جنيه بعد ماوصل بالأمس الي 800 جنيه بإنخفاض جنيه واحد فقط ، وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب طبقاً لما جاء في الأسواق اليوم كالتالي :
أسعار الذهب في مصر:
سعر جرام "الذهب عيار 21" بلغ 799 جنيهًا .
وبلغ سعر جرام الذهب "عيار 18" خلال تعاملات اليوم نحو 685.جنيهًا،
وسعر جرام الذهب "عيار 24" نحو 913 جنيهات.
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6392.5 جنيهًا.
سعر الذهب العالمي:
أدى تراجع الدولار USD إلى دعم صعود أسعار الذهب، نظرا لوجود علاقة عكسية بين مؤشر الدولار USD وأسعار الذهب؛ وبالتالي، استطاعت أسعار الذهب تسجيل ارتفاع بحوالي 2% مقارنة بالأسبوع السابق، بعد أن سجلت تراجع اقترب من 5%. وكان أعلى مستوى وصلت له العقود الفورية لمعدن الذهب عند مستويات 1,848.20 دولار للأوقية، بينما كان أدنى مستوياتها عند 1,764.57 دولار للأوقية.
كذلك، زاد ضعف البيانات الاقتصادية الصادرة في الولايات المتحدة خلال هذا الأسبوع من الضغط على الدولار USD على حساب أسعار الذهب، وتضمنت تلك البيانات السلبية كل من بيانات التوظيف في القطاع غير الزراعي وبيانات القطاع التصنيعي وبيانات إعانات البطالة، والتي جاءت جميعها دون توقعات الأسواق.
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