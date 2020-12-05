تراجع يأسعار الذهب اليوم السبت 5-12-2020 .. وجرام عيار 21 يسجل 799 جنيه

تراجعت أسعار الذهب في المحلات ، خلال التعاملات الصباحيك اليوم السبت 5-12-202، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الي 799 جنيه بعد ماوصل بالأمس الي 800 جنيه بإنخفاض جنيه واحد فقط ، وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب طبقاً لما جاء في الأسواق اليوم كالتالي :

أسعار الذهب في مصر:

سعر جرام "الذهب عيار 21" بلغ 799 جنيهًا .

وبلغ سعر جرام الذهب "عيار 18" خلال تعاملات اليوم نحو 685.جنيهًا،

وسعر جرام الذهب "عيار 24" نحو 913 جنيهات.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6392.5 جنيهًا.

سعر الذهب العالمي:

أدى تراجع الدولار USD إلى دعم صعود أسعار الذهب، نظرا لوجود علاقة عكسية بين مؤشر الدولار USD وأسعار الذهب؛ وبالتالي، استطاعت أسعار الذهب تسجيل ارتفاع بحوالي 2% مقارنة بالأسبوع السابق، بعد أن سجلت تراجع اقترب من 5%. وكان أعلى مستوى وصلت له العقود الفورية لمعدن الذهب عند مستويات 1,848.20 دولار للأوقية، بينما كان أدنى مستوياتها عند 1,764.57 دولار للأوقية.



