بيع ميسي أولوية مرشحين لرئاسة برشلونة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
ميسي
ميسي
غدير أحمد
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة المرشحين الرئيسيين لرئاسة نادى برشلونة، في رحيل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسبانية، فإن المرشحين الرئيسيين لرئاسة نادى برشلونة، يتمنيان رحيل ميسى خلال الصيف المقبل، بسبب الأزمة الاقتصادية التى يمر بها النادى الكتالونى".

وشدد البرنامج على أعضاء برشلونة بمنح أصواتهم للمرشح الذى يتعهد بعدم بيع فاتى وليس ميسى، باعتبار فاتى مستقبل الفريق.

وكان النجم الأرجنتيني قرر الرحيل عن برشلونة خلال الصيف الماضى، إلا أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادى السابق، أبلغ اللاعب الأرجنتينى بدفع 650 مليون يورو "قيمة الشرط الجزائى الموقع فى عقده" من أجل الموافقة على رحيله.

وينتهى عقد ميسى مع برشلونة، فى شهر يونيو المقبل، وبالتالى يحق له التوقيع لأى نادٍ، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، دون الرجوع لإدارة ناديه.


وواصل:"يعد مانشستر سيتى الأقرب للتعاقد مع ليونيل ميسى حال قرر الرحيل عن برشلونة، خلال الميركاتو الصيفى المقبل".


وتبلغ القيمة التسويقية اللاعب نحو 100 مليون يوور، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمى.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليونيل ميسي قائد برشلونة رئاسة برشلونة

أخبار تهمك

مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يستهدف نجم الإسماعيلي بصفقة تبادلية

منذ حوالي 9 ساعات

بيريز يتواصل مع بوكيتينو لخلافة زيدان

منذ ساعتين و 5 دقيقة

وسط عدة مفاجأت.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يعرض 500 ألف دولار على نجمه من أجل الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش في نهائي كأس مصر

منذ ساعة و 6 دقيقة

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

منذ حوالي 15 ساعة

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ يوم

"دهس موظف بمحكمة وحشيش في السيارة".. تفاصيل جديدة حول حادث نجل وزير الاستثمار السابق

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. انفجار في خط وقود بأسيوط

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ 36 دقيقة

عبدالله جمعة يودع نجم الزمالك بعد رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

07:29 ص

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش في نهائي كأس مصر

09:00 ص

الأهلي يعرض 500 ألف دولار على نجمه من أجل الرحيل

04:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم