أسعار الدواجن اليوم السبت 5-12-2020

السبت 05/ديسمبر/2020 - 08:20 ص
اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم
الفجر الإقتصادي
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ننشر أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت 5-12-2020 ، حيث إستقرت الأسعار، وفيما يلي نستعرض الأسعار كالاتي:

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية بين 19 و20 جنيها للكيلو
 تراوحت لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 15 و17 جنيها للكيلو
تراوح سعر الدواجن البلدي بيت25 إلى 29 جنيهًا.
 سجلت أسعار البط سعر من 35 إلى 38 جنيها.
وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 5 و7 جنيهات.
وسجل الكتكوت «ساسو» 3 إلى 4 جنيهات والكتكوت البلدي 3 جنيهات
وصل سعر البانية إلى 55 جنيهًا.
وسجل سعر البيض الأبيض والأحمر سعر من 27 إلى 29 جنيها للكرتونة والبيض البلدي بين 29 إلى 33 جنيهًا للكرتونة.

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