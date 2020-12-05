هادي خشبة: الأهلي يعاني في مركز رأس الحربة بعد رحيل فلافيو





أكد هادي خشبة، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء يعاني بسبب مركز رأس الحربة منذ رحيل فلافيو.





وانتقد خشبة خط هجوم النادي الأهلي كاملا، بسبب مستواهم المتواضع خلال الفترة الماضية.





وأشار هادي خشبة في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة النهار، إلى أن الأهلي لم يتمكن من تعويض رحيل فلافيو منذ رحيله باستثناء عماد متعب.





وأوضح أن الأهلي خسر وليد أزارو، مشيرا إلى أنه كان يفتقد لإنهاء الهجمة بشكل صحيح مع الأهلي، على الرغم من سرعته وأنه لاعب جيد، كما أن أحمد ياسر ريان جيد ولكن يفتقد الخبرة.





ونوه على أن الأهلي يحتاج للتعاقد مع مهاجم سوبر ليقود خط هجوم الأحمر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن مروان محسن وبادجي غير قادران على خط هجوم القلعة الحمراء.





جدير بالذكر أن مروان محسن تلقى هجوما واسعا خلال الفترة الماضية بسبب هبوط مستواه وضياعه لفرص محققة.











