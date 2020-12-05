شاروخان يطلق مسابقة جديدة لجمهوره ومعجبيه.. تعرف على التفاصيل





أطلق نجم بوليوود الهندي، شاروخان، مسابقة جديدة لجمهوره ومعجبيه، والتي ستكون جائزتها الدخول إلى منزله في دلهي.





ولم تقتصر جائزة المسابقة التي أعلن عنها شاروخان وزوجته المهندسة المعمارية، جوري خان، على دخول منزلهما فقط، بل والإقامة به لمدة يومين، بحسب برنامج "إنسايدر بالعربي"، المذاع على فضائية "دبي".





وتقوم المسابقة على الإجابة عن سؤال واحد، وهو "ماذا يعني لك الترحيب بأذرع مفتوحة"، وهي الحركة التي اشتهر بها شاروخان في معظم أفلامه السينمائية.





وكان شاروخان احتفل في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بعيد ميلاده الـ55، من أمام برج خليفة بإمارة دبي الخليجية، والتقط صورا بجواره الذي أُضيئ بصوره كتهنئة له.











