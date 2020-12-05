بعد ظهورها مع أبلة فاهيتا. كنده علوش تتصدر تريند جوجل

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:31 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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تصدرت الفنانة السورية كندة علوش، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعدما ظهرت في حلقة خاصة مع " أبلة فاهيتا" عبر شاشة dmc.


وكانت كشفت كندة علوش، عن أسبابها ابتعادها الفترة الماضية عن الساحة الفنية لمدة عام، مؤكدا بأنها كانت مشغولة مع ابنتها حياة، ومع زوجها الفنان عمرو يوسف.


وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال الفنانة كندة علوش، مسلسل "إلا أنا" حكاية ضي القمر، الذي كان تحكي عن مشاكل تأخر الإنجاب، والمعاناة التي تعيشها سيدات بسبب عدم القدرة على الإنجاب.

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