كنده علوش: لهذا السبب أحببت عمرو يوسف.. وبتعصب منه بسب الموبايل

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:44 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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أكدت الفنانة السورية كنده علوش، أن سبب حبها لزوجها الفنان عمرو يوسف، يكمن في تعامله مع السيدات بشكل راقي.

وقالت علوش، خلال لقائها ببرنامج “أبلة فاهيتا”: “حبيت عمرو عشان عنده أسلوب راقي في التعامل مع الستات وشيك، وذلك حدث أثناء عمل جمعتنا ببعض.

وأشارت إلى أن أكتر شيئ يزعجها في زوجها عمر يوسف، هو أثناء مسكه الهاتف قائلة: "بتعصب منه لما بيمسك الموبايل وقت طويل، وبيسرح وميركزش معايا”

يشار إلي أن كنده علوش تزوجت من الفنان عمرو يوسف، في عام 2017 بعد قصة حب طويلة، وأنجبت منه ابنتهما الوحيدة حياة.

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