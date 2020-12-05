طارق حامد يرد على شائعات رحيله عن الزمالك

علق طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عن استيائه الشديد من الشائعات التى تطوله من حين لآخر، خصوصا بعد إيقاف مجلس الإدارة الأبيض والتى تبعها العديد من الأخبار الكاذبة والشائعات عن سفره للإمارات للانضمام لأحد الفرق هناك.





ووصف اللاعب الأخبار المتداولة أنها مجرد هزار من أحد الجماهير التى روجت لشائعة من الشائعات السخيفة عن سفره للإمارات والرحيل عن القلعة البيضاء.





وأكد حامد على كونه زملكاوي لآخر يوم في عمري وضيقه الشديد من كثرة الإشاعات المتداولة، وهي حرب ومخطط مدبر سينال كل لاعبي الأبيض من كتائب إلكترونية مأجورة هدفها أحداث بلبلة في الزمالك، لكن لن نسمح لهم.





وطمأن حامد الجماهير بعدم تفكيره في الرحيل واستمراره مع الزمالك تحت أي ظروف حتي لو اضطر للعب دون مقابل.