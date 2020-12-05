الزمالك يحسم مصير باتشيكو

حسم أشرف قاسم عضو لجنة الكرة المشرفة على الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مصير المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو بعد خسارة لقبي دوري أبطال أفريقيا، وكأس مصر.





وأوضح أشرف قاسم أن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مستمر في قيادة الأبيض في الموسم الجديد.





ونفى قاسم كل ما تردد عن طلب لجنة الكرة الإستغناء عن باتشيكو أو فسخ التعاقد معه، خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على أن جهاز الكرة لديه الثقة الكاملة في قدرات المدرب البرتغالي.





وكان الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قد خسر لقب دوري أبطال أفريقيا، بالهزيمة أمام الأهلي بثنائية مقابل هدف، بينما ودع الأبيض بطولة كأس مصر من دور نصف النهائي عقب الخسارة أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف.