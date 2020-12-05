الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم مدافع إنبي

السبت 05/ديسمبر/2020 - 06:33 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث مصدر مطلع داخل جاهز الكرة بالفريق الكروي الأول بنادي إنبي عن حقيقة مفاوضات مسؤولي الزمالك مع أسامة جلال مدافع البترولي لضمه خلال الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية.

ونفى المصدر جميع الأخبار المتداولة بشأن دخول مسؤولي الزمالك أو بيراميدز، في مفاوضات مع إدارة إنبي لضم أسامة جلال مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي البترولي ومنتخب مصر.

وأكد المصدر أن إدارة إنبي لم تتلقى أية عروض رسمية بشأن رحيل أسامة جلال، مشيرا إلى أن المسؤولين في الفريق البترولي لم يضعوا قيمة لبيع الاعب في الميركاتو الجاري.

ويعد أسامة جلال أحد أهم الركائز في تشكيل الفريق الكروي الأول بنادي إنبي بقيادة حلمي طولان، وكذلك منتخب مصر تحت قيادة شوقي غريب.

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