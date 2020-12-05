"الدنيا فيلم" لتامر حسني تقترب من مليون مشاهدة بعد غنائها في القاهرة السينماي (فيديو)





حققت أغنية الفنان تامر حسني، الجديدة "الدنيا فيلم" والتي قام بغنائها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 نجاحًا كبيرًا.





واقتربت الأغنية من تحقيق مليون مشاهدة في أقل من 72 ساعة بعد غنائها.





أغنية "الدنيا فيلم" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع چان ماري، وتعد الأغنية الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



