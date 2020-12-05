اليوم.. العرض العالمي الأول لفيلم "ميلوديا المورفين 2020"





يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في الثانية عشرة والنصف بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، الفيلم المغربي "ميلوديا المورفين 2020"، إخراج هشام أمل، وذلك في عرضه العالمي الأول، ضمن الأفلام المشاركة في مسابقة آفاق السينما العربية.





الفيلم تدور أحداثه، حول موسيقي شاب يصاب في حادث يؤدي إلى تضرر ذاكرته، فيعيد اكتشاف ماضيه عبر ذاكرة جديدة تخلط ما بين ما حدث وما كان يجب أن يحدث.





هل ما يستدعيه الإنسان هو حقا ما يذكره أم ما يريد أن يكون قد حدث بالفعل! هل يتبدل الإنسان حين يفقد جزءًا من ذاكرته؟ هل يعيد بناء اخطائه بنفس الدقة؟ هل يمكن له أن يفقد مواهبه ويكتسي بشك حول ذاته وحقيقة وجودها!





مغامرة سرد بها الكثير من جرأة التجريب وشجاعة تفتيت الزمن والواقع والخوض في دوامة من الصعب أن يتلمس عبرها المشاهد الحدود بين الواقع والوهم لكن يظل ألمها حقيقيا وأسئلتها تلدغ دون توقف.







