تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ليدز يونايتد

السبت 05/ديسمبر/2020 - 06:03 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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يستعد نادي تشيلسي لخوض مباراة نارية أمام ضيفه ليدز يونايتد مساء اليوم السبت الموافق 5 ديسمبر الجاري، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات، والساعة الثامنة بتوقيت جرينتش.

وسيدخل البلوز المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا كاسحا على فريق إشبيلية الإسباني، بأربعة أهداف دون رد في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث من جدول ترتيب البريميرليج برصيد 19 نقطة ، فيما يأتي ليدز يونايتد في المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة.

وفيما يلي التشكيل المتوقع لتشيلسي أمام ليدز يونايتد:-
حراسة المرمى: إدوارد ميندي
خط الدفاع: أندرياس كريستينسن، سيزار أزبليكويتا، إميرسون بالميري، أنتونيو روديجر
خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، جورجينيو، كاي هافيرتز
خط الهجوم: حكيم زياش، تيمز فيرنر، كريستيان بوليستيش

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