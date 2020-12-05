تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة قادش بالدوري الإسباني

يلتقي اليوم السبت نادي برشلونة نظيره نادي قادش ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب قادش الدولي.





وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: تير شتيجن.





خط الدفاع: ديست، مينجويزا، لينجليت، ألبا.





خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، بيانيتش.





خط الهجوم: ميسي، جريزمان، كوتينيو.



