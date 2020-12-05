تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة فولهام بالبريميرليج

السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:59 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم السبت نادي مانشستر سيتي نظيره نادي فولهام ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.

وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: إيديرسون.
خط الدفاع: والكر، كانسيلو، دياز، لابورت.
خط الوسط: دي بروين، فودين، رياض محرز.
خط الهجوم: سيلفا، ستيرلينج، أجويرو.

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