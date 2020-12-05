نهضة بركان يتمسك بموقفه بشأن إقامة السوبر الإفريقي

أبدى نادي نهضة بركان المغربي تمسكه بموقفه بشأن مكان إقامة مباراة السوبر الإفريقي، والذي مقرر له في مصر، بين الأهلي ونهضة بركان.





وأشار كتابي الحسين، المتحدث الرسمي باسم نادي نهضة بركان المغربي، إلى أن ناديه يرفض خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي، في مصر بشكل قطعي.





وأكد كتابي الحسين في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أنهم أبلغوا كاف برفضهم التام لفكرة مواجهة الأهلي في ستاد القاهرة.





وشدد على أن نادي نهضة بركان يرغب في اللعب في أرض محايدة، موضحا أن كاف لم يبلغهم حتى الآن بموعد المباراة بشكل رسمي.





جدير بالذكر أن هناك تقارير صحفية مغربية أوضحت أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، استقر على إقامة مباراة السوبر الإفريقي يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري، في مصر.



