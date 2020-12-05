تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:14 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يستضيف "ستاد لندن" مواجهة هامة تجمع بين مانشستر يونايتد ومضيفه وست هام يونايتد، ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى مانشستر يونايتد بقيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير لتحقيق فوز جديد على النادي اللندني، والاقتراب من دخول المربع الذهبي، والمنافسة على القمة.

ويتواجد اليونايتد في المركز التاسع برصيد 16 نقطة، وذلك من خلال 9 مباريات، مع وجود لقاء مؤجل ضد بيرنلي.

ومن المنتظر أن يبدأ سولشاير المباراة بتشكيل مكون من الأسماء التالية.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - أليكس تيليس.

خط الوسط: دوني فان دي بيك - بول بوجبا - برونو فيرنانديز - نيمانيا ماتيتش.

خط الهجوم: إدينسون كافاني - أنطوني مارسيال.

وتقام المباراة، مساء اليوم السبت 5 ديسمبر، في تمام السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تنقل أحداث المباراة على الهواء مباشرة، عبر قناة beIN Sports HD2.

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