عماد النحاس يشيد بموسيماني

السبت 05/ديسمبر/2020 - 01:58 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أشاد عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب بالجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي مؤكدا أن إدارة الاهلي أصابت في اختيارها للمدير الفني السابق لفريق صن داونز.

وقال النحاس في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، أن مجلس إدارة الأهلي فكرت خارج الصندوق بالتعاقد مع موسيماني ، لاسيما وأنه يعرف جيدا قدرات اللاعبين ولم يأخذ وقت طويل حتى يعرف ببواطن الأمور خاصة وأنه يعرف أيضا معالم الكرة الأفريقية بإعتباره ظل مديرا فنيا لفريق صن داونز لفترة كبيرة.

وأضاف النحاس أنه أول مدير فني واجه موسيماني بعد توليه مهمته بيومين،  وتوقعت نجاحه مع الأهلي وقد كان.

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