لابورتا: ميسي شخص غير عادي

السبت 05/ديسمبر/2020 - 01:24 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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صرح خوان لابورتا، المرشح على منصب رئاسة نادي برشلونة الإسباني، أن نجم الفريق ليونيل ميسي، يعد شخصاً غير عادياً.

وقال لابورتا في تصريحات لراديو "ماركا" الإسباني: "ميسي يريد البقاء في برشلونة، إنها ليست مسألة أموال فقط، يجب إنشاء فريق تنافسي".

وتابع: "ميسي تعرض للغش داخل برشلونة، فهو شخص يحب الإنتصارات والبطولات".

وأضاف: "أعرف ميسي منذ 16 عاماً، فهو شخص غير عادي، أنا ممتن لكل ما فعله مع برشلونة".

وواصل: "نتبادل التقدير والاحترام. يجب أن أكون داخل النادي، لتقديم عرض خيالي وموثوق لميسي".

وأكمل: "ميسي يريد أن يكون لديه فريق يعيد له الفرح، كما أن برشلونة يحتاج إلى روح الفريق في غرفة الملابس.

 لقد كنت رئيسًا للنادي، ولا أريد زعزعة استقرار فريق في هذا الموقف الحرج".

واستمر: "تقنية الفيديو؟ بصفتي مشجع لكرة القدم لا أحبها. أود أن أتجادل يوم الإثنين حول هدف أو ركلة جزاء لم يتم منحها. التكنولوجيا من المفترض أن تكون ضمان لقرار تحكيمي جيد، لكنني لا أصدق ذلك".

وأتم: "لقد رأيت أن لتقنية الفيديو محسوبية واضحة. أريد أن يشرحون لي كيف تعمل".

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