خالد زكي: حققت 80% من طموحي بالفن.. وأستعد لتصوير "بالحب هنعدي" مع سميرة أحمد وحسين فهمي

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:42 ص
بوابة الفجر
Advertisements

قال الفنان خالد زكي، إنه سعيد فى حياته بنسبة كبيرة ويتمنى أن تقديم أعمال كثيرة لم يقدمها.

وأضاف زكي، خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة "الحياة": "عندما أموت ساكون حققت 80% من طموحي والآن انا 60 %  ولدى طموح كبير". 

وعن مسلسله الاخير مع سميرة أحمد "بالحب هنعدى " أجاب خالد زكى: "أتمنى ان ندخل التصوير قريبًا لانه عمل فنى هام وبه العديد من النجوم سميرة أحمد وحسين فهمى ويوسف شعبان وقصة رائعة ليوسف معاطى". 
 
ووجه خالد زكى دعوة للجميع بضرورة حمد الله والتفانى فى العمل والبعد عن الخلافات وأن نحمد الله على الأمن والأمان فى مصر.

أخبار تهمك

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ يوم

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

منذ حوالي 7 ساعات

الفرصة الأخيرة.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لحسم الصفقة الصعبة

منذ حوالي 4 ساعات

عبدالله جمعة يودع نجم الزمالك بعد رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة

منذ حوالي 10 ساعة

زيدان يوجه رسالة إلى بيريز

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يستهدف نجم الإسماعيلي بصفقة تبادلية

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقدم عرضه الأخير لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 10 ساعات

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

"دهس موظف بمحكمة وحشيش في السيارة".. تفاصيل جديدة حول حادث نجل وزير الاستثمار السابق

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يطلب مدافع الزمالك.. والأبيض يرد

منذ ساعة و 27 دقيقة

مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال

منذ حوالي 6 ساعات

وسط عدة مفاجأت.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 8 ساعات

نجم منتخب مصر يطلب الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل - إيقاف نجم بيراميدز لتعاطيه المُنشطات

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:15 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

07:19 م

الزمالك يستهدف نجم الإسماعيلي بصفقة تبادلية

01:01 ص

مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال

09:12 م

"دهس موظف بمحكمة وحشيش في السيارة".. تفاصيل جديدة حول حادث نجل وزير الاستثمار السابق

09:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم