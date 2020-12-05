أشرف عبد الباقي يتحدث عن بداياته في ورشة الحدادة مع والده

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:15 ص
بوابة الفجر
Advertisements


أوضح الفنان أشرف عبد الباقي، أنه عندما كان في سن 12 عاما، وتحديدا في الإجازة الصيفية من الدراسة حين كان في الصف السادس الابتدائي، مرض والده، فتوجه للعمل معه في ورشة الحدادة لكي يساعده، ومن بعدها أحب الأمر بشدة ولم يتوقف عن العمل في كل الإجازات الدراسية، موضحًا أنه تعلّم المهنة من والده ومن العمال أيضا، لأن والده كان يتركه معهم أوقاتا كثيرة، قائلا: "العمال كانوا بيتعاملوا معايا بشياكة لأنه ده ابن الحاج لكن فعلا علموني الصنعة".

وأضاف خلال برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة "dmc"، "عجبني الوضع جدا وكنت باخد ربع جنيه في اليوم، فحوشت 20 جنيه ووالدي اداني 5 جنيه وجبت عجلة من فلوس شغلي، ودي بالنسبة لي كانت حاجة كبيرة.. فضلت اشتغل واخد فلوس، في حين زمايلي لسه بياخدوا المصروف.. وأول ما تميت 18 سنة جبت عربية صغيرة بألف جنيه".

وأشار إلى أنه امتهن الكثير من المهن بعيدا عن التمثيل، ومنذ أن بدأ في ورشة والده توسع في العمل بدءا من الحديد ثم الألومونيوم ثم الأخشاب ثم التشطيبات ثم معرض الديكور.




أخبار تهمك

"دهس موظف بمحكمة وحشيش في السيارة".. تفاصيل جديدة حول حادث نجل وزير الاستثمار السابق

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - إيقاف نجم بيراميدز لتعاطيه المُنشطات

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يوجه رسالة إلى بيريز

منذ حوالي 3 ساعات

وسط عدة مفاجأت.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ يوم

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

نجم منتخب مصر يطلب الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عبدالله جمعة يودع نجم الزمالك بعد رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقدم عرضه الأخير لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 10 ساعات

بيراميدز يطلب مدافع الزمالك.. والأبيض يرد

منذ ساعة

مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال

منذ حوالي 5 ساعات

الفرصة الأخيرة.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لحسم الصفقة الصعبة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الزمالك يستهدف نجم الإسماعيلي بصفقة تبادلية

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:15 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

الزمالك يستهدف نجم الإسماعيلي بصفقة تبادلية

01:01 ص

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

07:19 م

مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال

09:12 م

وسط عدة مفاجأت.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر

11:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم