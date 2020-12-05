عمرو أديب عن المصالحة الخليجية: "ليكن في الاتحاد الأوروبي أسوة حسنة" (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على ما أعلنه وزير الخارجية الكويتي بشأن وجود انفراجة في المصالحة الخليجية، مشيرا إلى أن مجلس التعاون الخليجي من ضمن أولوياته الأمن المصري والمصلحة المصرية.





وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "محدش يكره.. ولكن هل سيكون هناك احترام لشئوننا الداخلية، وعن الهجوم علينا"، لافتا إلى أنه لا يمكن المصالحة وهم يحرضون ضدنا، ولكا المأمول أن تكون العلاقة بين الدول العربية طبيعية مثلما كان الوضع من 15 عام.



