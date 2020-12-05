بعد واقعة "سماح".. "أديب": "السوشيال ميديا عملت للناس هنتريش" (فيديو)

السبت 05/ديسمبر/2020 - 01:50 ص
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على الفيديو المثير للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير بفتاة بكفر الشيخ، والمعروف إعلاميا بـ "سماح بنت شهاب"، قائلا: "السوشيال ميديا عملت للناس هنتريش".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "الناس فاكرة أنهم لما بيعملوا فيديوهات بتفضل في السر.. وبقا في جنان لايكات، ومش فارق الثمن إيه"، لافتا إلى أن مثل هذا النموذج لا يجب الترويج له.

وتابع: "أنا ضد أن كل ما حد يعمل حاجة نقبض عليه وندخله السجن.. لو عملنا كده مش هنلاقي سجون فالبلد"، ولكن يجب أن يفهم الناس أن هناك امور "عيب وغلط وحرام". 

في سياق منفصل، عقب مصطفى محمود، صاحب فيديو التشهير بفتاة كفر الشيخ، والمعروف إعلاميا بـ "سماح بنت شهاب"، على الضجة التي أثيرت بسبب الفيديو وحالة الاستياء لدى متابعي الفيديو، مشيرا إلى أن الفيديو كان "تمثيل"، ولم يكن يقصد منه الإساءة لأي فتاة، معلقا: "أنا بحب التمثيل وبعمل فيديوهات".

وقال "محمود"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أنه استمد فكرة الفيديو من الواقع خاصة وأن محافظة كفر الشيخ تشهد حوادث شبيه لما ظهر في الفيديو، لافتا إلى أن الفيديو الذي انتشر كان له جزء تاني يوضح فيه فكرته ويكشف أن المشهد تمثيلي، ولكن الفيديو الأول هو الذي انتشر.

وأكد، أنه لم يكن يتخيل انتشار الفيديو بهذا الشكل، حيث أن صفحته عليها 1000 متابع فقط، موجها اعتذاره لكل من استاء من الفيديو، قائلا: "أنا أسف، واتفهمت غلط، ونيتي كانت خير".

وأضاف: "مفيش بنت اسمها سماح في الشارع كله، وعم شهاب معندهوش بنات.. وكنت هقول حنان وطلعت مني سماح".

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فيديو سماح عمرو أديب بوابة الفجر الفجر

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