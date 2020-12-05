موعد مباراة وست هام ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يحل مانشستر يونايتد ضيفاً على ملعب لندن لمواجهة وست هام يونايتد، ضمن أحداث الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويسعى مانشستر يونايتد لمواصلة الانتصارات والزحف نحو مراكز المقدمة، عقب انتصار الجولة الماضية، على حساب ساوثهامبتون بنتجة 3/2.





بينما يأمل وست هام هو الآخر في تحقيق فوزه الرابع على التوالي، واقتحام المربع الذهبي.





يحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع برصيد 16 نقطة من 9 مباريات، فيما يتواجد وست هام يونايتد خامساً برصيد 17 نقطة من 10 مباريات.





وتقام المباراة، مساء اليوم السبت 5 ديسمبر، في تمام السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.





تنقل أحداث المباراة على الهواء مباشرة، عبر قناة beIN Sports HD2.



