"متفهمونيش غلط".. أديب يتمنى فوز طلائع الجيش بكأس مصر (فيديو)

عقب الإعلامي عمرو أديب، على مباراة نهائي كأس مصر بين فريقي "الأهلي وطلائع الجيش" غدا، مشيرا إلى انه يتمنى أن يفوز طلائع الجيش بالبطولة.





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "أنا نفسي طلائع الجيش مش عشان الأهلي.. متفهمونيش غلط، عايزين البطولات تتوزع"، لافتا إلى أنه يريد أن تحضد فرق جديدة بطولات، متابعا: "الاهلي واخد الدوري.. ووصل لنهائي كأس، كفاية".



