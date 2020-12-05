الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد.. وتحذر سكان هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 5 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس السبت نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس السبت ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- بلطيم- دمياط- بورسعيد العريش- رفح).





الوصف الفني لخرائط الطقس: