الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد.. وتحذر سكان هذه المناطق

السبت 05/ديسمبر/2020 - 01:02 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 5 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس السبت نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس السبت ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد. 
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- بلطيم- دمياط- بورسعيد العريش- رفح).

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي، كما تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد.. وتحذر سكان هذه المناطق
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد.. وتحذر سكان هذه المناطق

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم طقس السبت درجات الحرارة بوابة الفجر الفجر الطقس الارصاد

أخبار تهمك

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عبدالله جمعة يودع نجم الزمالك بعد رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة

منذ حوالي 9 ساعات

زيدان يوجه رسالة إلى بيريز

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يستهدف نجم الإسماعيلي بصفقة تبادلية

منذ ثلث ساعة

نجم منتخب مصر يطلب الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 6 ساعات

"دهس موظف بمحكمة وحشيش في السيارة".. تفاصيل جديدة حول حادث نجل وزير الاستثمار السابق

منذ حوالي 4 ساعات

مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقدم عرضه الأخير لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إيقاف نجم بيراميدز لتعاطيه المُنشطات

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

منذ حوالي 6 ساعات

وسط عدة مفاجأت.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

الفرصة الأخيرة.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لحسم الصفقة الصعبة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتُحذر من هذه الظواهر

أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

شبورة مائية وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الغد

بدرجات الحرارة.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:15 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

وسط عدة مفاجأت.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر

11:35 م

"دهس موظف بمحكمة وحشيش في السيارة".. تفاصيل جديدة حول حادث نجل وزير الاستثمار السابق

09:46 م

مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال

09:12 م

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

07:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم