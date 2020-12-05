سلبية مسحة لاعبي الأهلي قبل نهائي كأس مصر

أثبتت تحاليل "رابيد تيست" التي أجراها لاعبو الفريق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلبية التحاليل وذلك قبل مواجهة طلائع الجيش.





وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني تحليل «رابيد تيست» أمس الخميس قبل السفر إلى الإسكندرية؛ للدخول في معسكر مغلق ضمن تحضيرات الجهاز الفني لمواجهة الطلائع.





ويقوم فريق الأهلي بإجراء المسحات الطبية وتحاليل "رابيد تيست" وفقا للبروتوكول المتبع بإجرائها قبل المباريات الرسمية.





ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.