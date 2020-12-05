منى زكي تكشف لـ"الفجر الفني" عن أقرب الأعمال الفنية التي قدمتها إلى قلبها

السبت 05/ديسمبر/2020 - 01:45 ص
بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي، ولاء عبد الناصر
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كشفت الفنانة منى زكي، عن أقرب الأعمال الفنية التى قدمتها إلى قلبها خلال مشوارها الفني الطويل المليء بالأعمال الرومانسية والكوميدية والتراجيدية.

وقالت منى زكي لـ"الفجر الفني"، إنها تحب جميع أعمالها الفنية، ولكن أقربهم إلى قلبها: "أضحك الصورة تطلع حلوة"، "أيام السادات"، "احكي يا شهرزاد"، "تيمور وشفيقة"، "دم الغزال"، "أفراح القبة".

يشار إلى أن فيلم "الصندوق الأسود" هو أخر أعمال منى زكي وهو فيلم تشويق وإثارة من إخراج محمود كامل، وتأليف هيثم مصطفى الدهان، وأحمد الدهان، وإنتاج جابي خوري، ومن وبطولة منى زكي، ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة.

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