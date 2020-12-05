أول تعليق لـ صاحب فيديو "سماح بنت شهاب": "اتفهمت غلط"

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:14 ص
لقطة من الفيديو المتداول
لقطة من الفيديو المتداول
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال مصطفى محمود، صاحب فيديو التشهير بفتاة كفر الشيخ، والمعروف إعلاميا بـ"فيديو سماح بنت شهاب"، تعليقا على الضجة التي أثيرت بسبب الفيديو وحالة الاستياء لدى متابعيه، إن الفيديو كان "تمثيل"، ولم يكن يقصد منه الإساءة لأي فتاة، مضيفا: "أنا بحب التمثيل وبعمل فيديوهات".

وقال "محمود"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أنه استمد فكرة الفيديو من الواقع خاصة وأن محافظة كفر الشيخ تشهد حوادث شبيه لما ظهر في الفيديو، لافتا إلى أن الفيديو الذي انتشر كان له جزء ثان يوضح فيه فكرته ويكشف أن المشهد تمثيلي، ولكن الفيديو الأول هو الذي انتشر.

وأكد، أنه لم يكن يتخيل انتشار الفيديو بهذا الشكل، حيث أن صفحته عليها 1000 متابع فقط، موجها اعتذاره لكل من استاء من الفيديو، قائلا: "أنا أسف، واتفهمت غلط، ونيتي كانت خير".

وأضاف: "مفيش بنت اسمها سماح في الشارع كله، وعم شهاب معندهوش بنات.. وكنت هقول حنان وطلعت مني سماح".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيديو سماح عمرو أديب بوابة الفجر برنامج الحكاية الفجر

أخبار تهمك

زيدان يوجه رسالة إلى بيريز

منذ حوالي 3 ساعات

"دهس موظف بمحكمة وحشيش في السيارة".. تفاصيل جديدة حول حادث نجل وزير الاستثمار السابق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ يوم

الأهلي يقدم عرضه الأخير لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 10 ساعات

مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال

منذ حوالي 5 ساعات

الفرصة الأخيرة.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لحسم الصفقة الصعبة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

منذ حوالي 7 ساعات

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يطلب مدافع الزمالك.. والأبيض يرد

منذ ساعة

عاجل - إيقاف نجم بيراميدز لتعاطيه المُنشطات

منذ حوالي 3 ساعات

نجم منتخب مصر يطلب الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

وسط عدة مفاجأت.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عبدالله جمعة يودع نجم الزمالك بعد رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الزمالك يستهدف نجم الإسماعيلي بصفقة تبادلية

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

صاحب فيديو مدح الخمورجية يعتذر على الهواء: "أنا غلطان"

صاحبة فيديو الرقص بالسيف: "اتعلمت من محمد رمضان.. ومش هعمل كده تاني" (فيديو)

"هروح للنائب العام".. أول رد فعل من صاحبة الصور الحقيقية في واقعة زواج فتاتين بالمنصورة

أول تعليق من محمد أشرف صاحب الفيديو الساخر من إذاعة القرآن الكريم

هرد بالقانون..أول تعليق من أحمد مالك على فيديو التشهير به

شاهد.. حقيقة فيديو التشهير بفتاة على طريقة "صايع بحر"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:15 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

الزمالك يستهدف نجم الإسماعيلي بصفقة تبادلية

01:01 ص

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

07:19 م

مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال

09:12 م

وسط عدة مفاجأت.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر

11:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم