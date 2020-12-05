أول تعليق لـ صاحب فيديو "سماح بنت شهاب": "اتفهمت غلط"

قال مصطفى محمود، صاحب فيديو التشهير بفتاة كفر الشيخ، والمعروف إعلاميا بـ"فيديو سماح بنت شهاب"، تعليقا على الضجة التي أثيرت بسبب الفيديو وحالة الاستياء لدى متابعيه، إن الفيديو كان "تمثيل"، ولم يكن يقصد منه الإساءة لأي فتاة، مضيفا: "أنا بحب التمثيل وبعمل فيديوهات".





وقال "محمود"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أنه استمد فكرة الفيديو من الواقع خاصة وأن محافظة كفر الشيخ تشهد حوادث شبيه لما ظهر في الفيديو، لافتا إلى أن الفيديو الذي انتشر كان له جزء ثان يوضح فيه فكرته ويكشف أن المشهد تمثيلي، ولكن الفيديو الأول هو الذي انتشر.





وأكد، أنه لم يكن يتخيل انتشار الفيديو بهذا الشكل، حيث أن صفحته عليها 1000 متابع فقط، موجها اعتذاره لكل من استاء من الفيديو، قائلا: "أنا أسف، واتفهمت غلط، ونيتي كانت خير".



