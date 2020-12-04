الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم الزمالك

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:59 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف المهندس عدلى القيعي، مستشار التسويق بالنادي الأهلي، حقيقة ما تردد بشأن دخول مسؤولي القلعة الحمراء في مفاوضات رسمية لضم أحمد السيد زيزو جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع زيزو 

وأكد عدلي القيعي في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة قناة الأهلي الرسمية، أنه تواصل مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأحمر، بشأن دخوله في مفاوضات مع أحمد السيد زيزو 

وأوضح مستشار التسويق بالنادي الأهلي، أن أمير توفيق نفى جملة وتفصيلا ما تردد بشأن مفاوضاته مع أحمد السيد زيزو لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك.

وأتم عدلي القيعي تصريحاته مشيرا إلى أن مثل تلك الأخبار، هدفها إثارة البلبلة بين الأهلي ومسؤولي لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس.

وفي سياق آخر يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لمواجهة طلائع الجيش في نهائي بطولة كأس مصر غدا السبت.

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